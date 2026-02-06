El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, confirmó que el gobierno peruano se encuentra a la espera de conocer la fecha exacta en que el Papa León XIV realizará su visita apostólica al país. El alto funcionario recordó que la invitación oficial fue formalizada en enero por parte de la Cancillería al Vaticano.

El titular de la cartera de exteriores declaró a RPP que se encuentran a la espera de un comunicado oficial desde la Santa Sede para definir la fecha exacta del próximo viaje papal a territorio nacional.

“Tenemos entendido que existe una alta posibilidad de que esta visita se realice hacia fines del presente año, pero todavía no tenemos una confirmación oficial de la fecha”, señaló De Zela en su comunicación con medios de prensa.

El canciller enfatizó que la visita es un hecho concreto, pues el Papa ya ha manifestado su voluntad de viajar al Perú.

“Él (papa León XIV) ha expresado ya privadamente su deseo de viajar a nuestro país, por lo cual no hay duda de que va a ir, pero, repito, la fecha aún no se ha definido”, acotó el ministro.

Conferencia Episcopal proyecta noviembre o diciembre

Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó que la llegada del obispo de Roma al Perú se produciría entre los meses de noviembre y diciembre del presente año. El anuncio fue realizado por monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP, durante una conferencia de prensa.

“(El Papa) expresó ‘cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque amo el Perú’, y nos dijo claramente que muy probable sea (su visita) en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre”, señaló el prelado peruano.

Las declaraciones del máximo representante de la Iglesia Católica en el país confirman el interés del Papa León XIV por realizar este viaje apostólico antes de que finalice el 2026. La visita representaría un acontecimiento histórico y religioso de gran relevancia para millones de católicos peruanos que esperan la llegada del sumo pontífice.