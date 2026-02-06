La incertidumbre sobre el futuro de la Nueva Carretera Central de cuatro carriles volvió a encender la preocupación en la región Junín, tras una reunión del Comité Multisectorial que evaluó los recientes encuentros sostenidos en Lima con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José García, explicó que la cita -que recién se llevó a cabo a las 10:00 de la noche en el MEF- tuvo como objetivo hacer seguimiento al proyecto y analizar la información recibida en la capital.

Durante ese encuentro, según indicó García, se planteó como principal obstáculo la restricción presupuestal, situación que abrió la posibilidad de modificar la modalidad de ejecución del proyecto. “Nos dieron a entender que el contrato gobierno a gobierno no es un contrato ley y que podría resolverse, proponiendo pasar a un esquema de Asociación Público-Privada”, precisó.

El dirigente advirtió que este escenario genera incertidumbre, pues un cambio de modalidad podría significar reiniciar procesos. “Si hay modificaciones, prácticamente todo queda en foja cero”, sostuvo, al tiempo de señalar que el costo estimado del proyecto asciende a 24 mil 600 millones de soles, lo que incluso podría extender su ejecución hasta el 2036.

Desde el Comité Multisectorial se acordó actuar con cautela y esperar información oficial dentro de los plazos establecidos. García detalló que se ha definido un periodo de espera de aproximadamente un mes, tras el cual se evaluará si se convoca de manera urgente a la asamblea del comité ante cualquier modificación sustancial del proyecto.

El presidente de la Cámara de Comercio expresó su preocupación ante un eventual cambio al modelo APP, al considerar que podría abrir la puerta a ejecuciones por tramos, adendas y paralizaciones. “Siempre se concibió este proyecto bajo un contrato gobierno a gobierno con Francia, con una PMO técnica, para evitar sobrecostos y retrasos”, afirmó.

En paralelo, el congresista Jorge Montoya cursó un oficio formal al MTC exigiendo explicaciones por los retrasos acumulados en la Nueva Carretera Central. El parlamentario solicitó información detallada sobre las causas técnicas, administrativas y presupuestales que han impedido el avance de una obra considerada estratégica para la Macro Región Centro.

Montoya remarcó que no se puede seguir postergando un proyecto de esta magnitud. “El país no puede seguir esperando mientras una obra clave se entrampa por desorden y falta de decisiones”, enfatizó, al anunciar que mantendrá un seguimiento permanente desde su función de fiscalización.

Por su parte, la congresista Silvana Robles cuestionó el recorte presupuestal asignado para el proyecto, el cual asciende a 190 millones de soles, monto que calificó como insuficiente. “Resulta inaudito que una obra de esta magnitud lleve más de 400 días sin avances reales”, manifestó, al advertir que el estancamiento impacta en la seguridad vial y la competitividad regional.

Por último, desde el Gobierno Regional de Junín, la gerente de Desarrollo Social, Lisette Ruiz dijo que trabajan para asegurar el presupuesto necesario. “Se plantea un pedido masivo al Gobierno Central para que no se paralice el proyecto”, indicó la funcionaria.