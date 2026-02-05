Un grupo de trabajadores de la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) que cuenta con órdenes judiciales por beneficios laborales recibirá pagos de hasta 190 mil soles en una sola cuota, situación que ha generado cuestionamientos sobre la priorización de recursos y el impacto en la economía de la comuna distrital tambina.

Habitualmente, este tipo de procesos contra el Estado se pagan de manera fraccionada y en plazos extensos; sin embargo, algunos casos han sido programados para cancelarse de forma inmediata.

De acuerdo con la Resolución de Gerencia Municipal N.° 614, emitida el 30 de diciembre de 2025, se autoriza el desembolso de montos significativos a un grupo selecto de colaboradores.

En la relación figura Roque Barreto Marco, quien recibirá S/ 46 320 en una sola cuota por mandato judicial de reposición, así como Pelayza Salvador Juan, beneficiado con S/ 190 520, cuyo pago ha sido programado para el mes de enero.

El gerente municipal de El Tambo, Hugo Calsin, explicó que la priorización de estas obligaciones y la modalidad de pago son determinadas por una comisión especial, la cual tiene como función evaluar cada caso y velar por la estabilidad financiera de la municipalidad.

No obstante, reconoció que existen observaciones técnicas, ya que pagos que superan los 100 mil soles podrían contravenir la normativa vigente que establece que solo hasta el 5 % del presupuesto institucional puede destinarse al cumplimiento de sentencias judiciales laborales.

Frente a las críticas por posibles criterios discrecionales que favorecerían a determinados trabajadores, el funcionario municipal aseguró que se revisarán las resoluciones emitidas y calificó estos desembolsos como “casos extraños” que requieren una evaluación más exhaustiva.

La situación ha puesto en cuestionamiento no solo la transparencia y equidad en la asignación de estos pagos, sino también el cuidado de los recursos públicos, que deberían priorizar la atención de las principales necesidades de la población y no incrementar la carga de gastos corrientes de la comuna.

