La periodista y aspirante a la Cámara de Diputados, Lina Cuba, expuso las razones que la llevaron a incursionar en política. Durante la entrevista, criticó la indiferencia de la clase política frente a las demandas ciudadanas y aseguró que el país necesita una representación con rostro humano.

Usted ha desarrollado una extensa trayectoria en el periodismo ¿Qué la motiva a dar el salto a la política y postular a la Cámara de Diputados?

He tenido el honor de dedicarme durante veintiocho años a la labor periodística, y esa experiencia me ha permitido tomar contacto directo con las necesidades diarias que agobian a la población. He sido testigo de la frustración que sienten los ciudadanos al no ser escuchados. Esa desconexión es lo que me impulsa a incursionar en política, con el objetivo de demostrar que sí se puede hacer una representación distinta.

En el Jurado Nacional de Elecciones figuran dos sentencias por difamación durante su etapa como comunicadora ¿Cómo responde a quienes consideran que esto podría afectar su candidatura?

Son dos sentencias que ya fueron cumplidas y por las cuales he sido rehabilitada. Corresponden al delito de querella por difamación y están directamente vinculadas a mi labor periodística. Cualquier comunicador social está expuesto a este tipo de procesos cuando denuncia hechos que afectan intereses. En ambos casos denuncié situaciones que lindaban con la inmoralidad y la corrupción, pero no se logró acreditar la prueba plena. Es importante aclarar que no se trata de delitos de corrupción ni de actos contra el Estado.

¿Cuáles considera que deben ser las prioridades legislativas para el país?

La principal prioridad es la seguridad ciudadana. El país se está desangrando y no puede avanzar sin tranquilidad ni respeto por la vida. Es urgente una reforma integral de la Policía Nacional, empezando por la ley de la carrera policial, la meritocracia en los ascensos y una revisión de los criterios de retiro. Además, se debe reducir el presupuesto del Congreso y destinar esos recursos a mejorar el equipamiento, la infraestructura y las condiciones de la Policía. También es necesario endurecer las sanciones contra los malos efectivos que integran organizaciones criminales, porque no se puede permitir corrupción dentro de quienes deben protegernos.

En caso de que su partido llegue al Ejecutivo, ¿cómo garantizaría que no se repitan prácticas políticas basadas en el “show mediático”?​

El país no está para cortinas de humo ni para espectáculos. Estamos atravesando una situación muy grave, especialmente en materia de seguridad, y eso exige responsabilidad y decisiones de fondo. Yo no creo en el show político ni en la exposición vacía; creo en atacar los problemas desde la raíz. Si mi partido llega al Gobierno, no estaré para avalar prácticas superficiales, así sea de mi propio partido. La política debe ejercerse con compromiso real con el país.

Mira la entrevista completa aquí: