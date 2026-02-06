“Vamos a priorizar presupuesto en la parte de medicamentos. Precisamente se vienen sosteniendo reuniones con las áreas de planeamiento, presupuesto y Digemid para prever esa problemática”, señaló la flamante titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, María Antonieta García Gutiérrez, en relación al (des)abastecimiento de medicamentos, García indicó que el tema forma parte de la agenda inmediata y aseguró que desde el lunes su trabajó será de campo.

García Gutiérrez, asegura que su gestión priorizará el fortalecimiento del primer nivel de atención, al que calificó como fundamental para la prevención y la atención oportuna de la población. “Dar prioridad al primer nivel de atención y trabajar con la parte preventiva promocional será uno de los ejes”, señaló tras asumir el cargo.

Indicó que la demanda de servicios de salud se ha incrementado en las distintas provincias de la región, por lo que se vienen evaluando estrategias orientadas a mejorar la atención. “En ese marco se busca brindar una atención de calidad y calidez a nuestro usuario externo, que es nuestra población, en los establecimientos de salud de Junín”, señaló.

García reconoció que una parte de la infraestructura sanitaria presenta limitaciones debido a su antigüedad, con centros de salud que tienen más de 35 años de construcción. Esta situación, según dijo, viene siendo considerada dentro del diagnóstico que realiza su gestión para identificar las principales necesidades del sector.

Respecto a los cargos de confianza y la situación en las redes de salud, la titular de la Diresa señaló que se encuentra en una etapa de evaluación. “Cuando uno ingresa a una gestión tiene que hacer un diagnóstico situacional”, indicó, precisando que ante hechos específicos se están solicitando informes para determinar las acciones.

Asimismo, anunció que realizará reuniones técnicas y visitas a las unidades ejecutoras de la región para conocer la realidad de cada red de salud. “Nos vamos a constituir in situ a las unidades ejecutoras para ver la problemática y darle una mejor atención a nuestro usuario”, manifestó.