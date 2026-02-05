Este fin de semana, la Ruta del Huaylarsh 2026 llegará a la capital, con la conferencia de prensa y lanzamiento oficial en Palacio de Gobierno el viernes 6 de febrero, seguido de un gran pasacalle cultural que recorrerá el centro cívico de Lima el sábado 7.

La festividad, que se realiza del 5 de febrero al 27 de abril, recorrió previamente 45 escenarios culturales del Valle del Mantaro, incluyendo distritos, comunidades campesinas, centros poblados y anexos, con el objetivo de promover la identidad y la cultura wanka.

Durante la ceremonia de lanzamiento en la Plaza Huamanmarca, autoridades municipales y regionales, así como representantes de la Policía Nacional del Perú y de PromPerú, participaron de la presentación. La actividad incluyó una imponente pasarela de identidad, donde elencos mostraron vestuario tradicional y zapateo.

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Abog. René Lazo Rojas, explicó que la ruta incluye más de 60 actividades, entre concursos de huaylarsh antiguo y moderno, akshu tatay, festivales y ferias gastronómicas, artesanales y agroindustriales. El evento más destacado será el concurso nacional “Nación Wanka”, que se desarrollará del 4 al 6 de abril en Huancayo, con la participación de 60 instituciones culturales.

Se estima que la festividad generará más de 2 millones de soles, beneficiando a sectores de gastronomía, transporte, operadores turísticos, hoteles, agroindustria y artesanía, y que atraerá entre 100 mil y 140 mil visitantes nacionales y extranjeros.

El gerente municipal, Ing. Joshelim Meza León, resaltó que la Ruta del Huaylarsh permite poner en valor la cultura, la historia y la identidad de las localidades del Valle del Mantaro, mostrando al visitante una experiencia auténtica de la tradición wanka.