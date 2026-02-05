Jauja: investigan presunta negligencia médica tras cesárea que dejó en coma a joven madre

Dos hermanos de 17 y 12 años lograron regresar a salvo a su comunidad nativa de Yanacita, en el distrito de Río Tambo, tras pasar tres días perdidos en el bosque.

Los menores, identificados como Neñez (17) y Dilger (12), salieron a cazar el domingo 1 de febrero con un arma hechiza en la comunidad nativa de Yanacita. Según relató su tío, Beni Medina, los adolescentes se desorientaron y sobrevivieron alimentándose de frutos silvestres durante su ausencia.

La mañana del 3 de febrero, lograron llegar hasta la comunidad nativa de Capitiri, donde los comuneros les brindaron apoyo y coordinación para que pudieran regresar a su hogar. Los habitantes de Capitiri alertaron a las autoridades sobre su ubicación, lo que permitió dar por finalizada la búsqueda iniciada desde el primer día por familiares y miembros de la comunidad.