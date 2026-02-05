La Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal de Jauja, inició una investigación por presunta negligencia médica en agravio de una joven madre de familia que permanece en estado de coma tras haber sido sometida a una cesárea en el Hospital Domingo Olavegoya.

El caso es investigado en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Alta médica pese a intensos dolores

Según la denuncia presentada por los familiares en la Comisaría de Jauja, la paciente Xiomara H. J. (24) fue intervenida quirúrgicamente mediante cesárea para dar a luz a su bebé. La intervención estuvo a cargo del médico Ronald A. Q..

De acuerdo con la versión de los denunciantes, pese a que la joven madre se quejaba de fuertes dolores abdominales, el profesional habría minimizado los síntomas y dispuso su alta médica, señalando que se trataba de molestias normales tras el parto.

Emergencia y agravamiento del estado de salud

Horas después de llegar a su vivienda, los dolores se intensificaron de manera severa, por lo que sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital Olavegoya. En el nosocomio, el personal médico de turno determinó que su estado era crítico y la sometió a una intervención quirúrgica de emergencia.

Tras la operación, la paciente fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece conectada a un ventilador mecánico.

Diagnóstico grave

La fiscal a cargo del caso, Yanderit Hinostroza, acudió al centro hospitalario para realizar diligencias preliminares y constatar el estado de salud de la paciente.

El diagnóstico médico indica que la joven presenta shock séptico, falla orgánica multisistémica postoperatoria, histerotomía abdominal total por endometritis, pelviperitonitis y laceración de vejiga, complicaciones que habrían derivado del procedimiento inicial.

Investigación en curso

El Ministerio Público viene recabando información clínica, testimonios y documentación médica para determinar responsabilidades penales en este presunto caso de negligencia médica.

Mientras tanto, la familia de la joven madre exige justicia y una exhaustiva investigación, mientras su estado de salud continúa siendo reservado.