El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará hoy, domingo 17 de mayo, desde las 07:00 horas, los resultados de la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.

La audiencia se realizará en la sede institucional del organismo electoral, ubicada en el distrito de Jesús María, en Lima, y estará a cargo del Pleno que preside Roberto Burneo.

Segunda vuelta será el 7 de junio

Con esta proclamación, el JNE dará a conocer oficialmente las fórmulas presidenciales que competirán en la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 7 de junio de 2026.

La proclamación ocurre luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el viernes 15 de mayo la contabilización del 100 % de actas electorales.

Roberto Burneo dará conferencia tras audiencia

Tras la audiencia de proclamación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para brindar detalles del cierre de esta etapa del proceso electoral.

El anuncio forma parte del cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026 y definirá el escenario político de cara al balotaje presidencial.