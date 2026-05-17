El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará hoy los resultados oficiales de la elección presidencial y anunciará las fórmulas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú que disputarán la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

La audiencia pública se realizará desde las 7:00 a. m. en la sede central del organismo electoral, en Jesús María, y luego se ofrecerá una conferencia de prensa encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La secretaria general del ente electoral, Yessica Clavijo, explicó que la proclamación de contendores al balotaje se concretará tras concluir el trabajo de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), que resolvieron más de 60 mil actas observadas a nivel nacional.

De esta forma, las planchas encabezadas por las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en el denominado “balotage”.