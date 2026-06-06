Por cuarto año consecutivo, el distrito de Paiján (Ascope) será escenario de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Turística y Artesanal “Paiján Tierra Fértil”, que en esta nueva edición espera contar con la asistencia de más de 45 mil turistas y visitantes.
En esta edición se realizará también el III Concurso del Caballo Peruano de Paso “Sol de Paiján”, así como la presentación coreográfica de “Amazonas Reinas del Paso”.
El evento, que ofrecerá gastronomía y concursos interactivos (ordeño de vacas, tejos, empacadores, esquila de ovejas), se desarrollará del 12 al 14 de junio en el Estadio Municipal de Paiján.
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