En una significativa apuesta por el fomento de la lectura y el acceso a la cultura, la Casa de la Literatura Peruana del Ministerio de Educación inauguró la “Casita de la Literatura” en Santiago de Chuco, provincia reconocida como la Capital de la Poesía del Perú por ser la cuna del poeta universal César Vallejo.

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Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, como aliado estratégico para acercar los servicios bibliotecarios a la población estudiantil y a las familias de la provincia.

La “Casita de la Literatura” funcionará en el Terminal Terrestre Municipal, ubicado en la calle Poemas Humanos N.° 1010 de Santiago de Chuco. La vía lleva el nombre de una de las obras póstumas más emblemáticas de Vallejo y albergará este espacio cultural hasta el mes de diciembre.

La iniciativa busca acercar los libros a una zona con limitado acceso a servicios bibliotecarios y, al mismo tiempo, reivindicar el territorio vallejiano como un espacio vivo de lectura, creación y encuentro cultural, más allá de su valor histórico y turístico.

Las “Casitas de la Literatura” son bibliotecas itinerantes implementadas en una estructura inflable de 72 metros cuadrados, equipadas con estantes, mesas, sillas y una colección de 500 libros de literatura infantil, juvenil, regional y en sistema Braille. Asimismo, cuentan con un catálogo digital de acceso público para facilitar la consulta del material bibliográfico disponible.

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