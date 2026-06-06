A pocas horas de la jornada electoral, alrededor de 10 mil documentos nacionales de identidad (DNI) permanecen pendientes de recojo en Arequipa. El jefe regional del Reniec, Ángel Manrique Linares, informó que la cifra se redujo durante la última semana, luego de iniciar con un stock superior a los 14 mil documentos sin entregar.

El funcionario recordó que la entidad amplió sus horarios de atención para facilitar la entrega de los DNI. Precisó que este sábado 6 de junio, la oficina principal atenderá desde las 6:00 horas y permanecerá abierta hasta las 22:00 horas, mientras que el domingo la atención será de 6:00 a 16:00 horas.

Manrique Linares indicó que durante la semana se entregaron entre 800 y 1500 DNI diarios. Además, señaló que la proyección para este fin de semana es alcanzar la entrega de aproximadamente 3 mil documentos, por lo que invocó a los ciudadanos a acercarse a recogerlos.

Asimismo, recordó que quienes sufran la pérdida o robo de su DNI este sábado pueden realizar el trámite de duplicado vía web y recoger el documento al día siguiente en la sede principal de Reniec Arequipa.

Añadió que la medida busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.