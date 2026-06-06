Este domingo 7 y lunes 8 de junio, la sierra sur del país, incluida la región de Arequipa, enfrentará heladas de hasta -14°C durante la noche, así lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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La entidad advirtió que este descenso estará acompañado de fuertes ráfagas de viento (45km/h), en un episodio que afectará principalmente las zonas altoandinas. En las áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur, las temperaturas mínimas podrían caer entre 0°C y -14°C, mientras que en zonas sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra centro se esperan valores de entre 0 °C y -6 °C.

Las zonas altas de los distritos de Huaynacotas y Puyca, en la provincia de La Unión, están en alerta naranja. Mientras que otros distritos de las provincias de Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa permanecen en alerta amarilla.

Frente a ello, INDECI instó a tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Asimismo, se recomendó ingerir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío.

Así también, exhortó a almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.