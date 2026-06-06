Todos los establecimientos de la región Arequipa estarán en Alerta Amarilla durante la jornada electoral, la cual se llevará a cabo este domingo 7 de junio. El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Salud, activó esta medida desde las 00:00 del 5 de junio hasta las 00:00 horas del 8 de junio.

El objetivo de esta declaratoria es garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la segunda vuelta electoral.

Durante este periodo, el personal de salud estará en vigilancia permanente en las ocho provincias de Arequipa, con refuerzo especial en los servicios de Emergencia, Hospitalización, UCI, Centro Quirúrgico y Laboratorio, además de ambulancias operativas.

“La salud y la participación ciudadana deben ir de la mano. Exhortamos a la población a ejercer su derecho al voto con responsabilidad”, expresó el gerente regional de Salud, Walther Oporto.

MASACARILLAS

Con miras a prevenir el contagio de enfermedades transmisibles como el sarampión en espacios de alta concentración, las autoridades recomiendan el uso de mascarilla —especialmente para quienes presenten síntomas respiratorios—, el lavado frecuente de manos y mantenerse al día con la vacunación.