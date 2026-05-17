El alto número de candidatos para el nuevo Congreso bicameral configuró un escenario político fragmentado y marcado por liderazgos individuales que concentraron las votaciones más altas del país.

Organizaciones como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Ahora Nación posicionaron a sus principales figuras en la parte alta de los resultados preliminares tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados.

Cámara Alta

Fuerza Popular colocó al candidato Miguel Ángel “Miki” Torres Morales como el aspirante con mayor votación en el Senado por distrito nacional.

El vocero naranja obtuvo 304,483 votos y superó por estrecho margen al postulante de Juntos por el Perú José Mercedes Castillo Terrones, hermano del golpista expresidente Pedro Castillo, quien alcanzó 299,707 adhesiones.

Por su parte, Renovación Popular ubicó en el tercer lugar a su líder y ex candidato presidencial Rafael López-Aliaga Cazorla con 269,762 preferencias.

Mientras tanto, Ahora Nación también consiguió que su aspirante presidencial Pablo Alfonso López-Chau Nava ingresara a la Cámara Alta con 217,632 votos, adhesiones que lo posicionaron entre los postulantes más respaldados del proceso.

Por su parte, el partido Obras, que comandó Ricardo Belmont, ubicó a Daniel Hugo Barragán Coloma en el quinto puesto de la votación nacional con 205,631 apoyos ciudadanos.

Los cinco primeros de la votación del Senado nacional ya son virtuales senadores electos.

Sin embargo, López-Aliaga ha rechazado asumir el cargo como una “señal de protesta” por presuntas irregularidades electorales.

Cámara baja

Los candidatos más votados para la Cámara Baja también representan a un grupo variopinto.

El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Julio Colchado Huamaní, de Ahora Nación, consiguió 137,326 votos en Lima Metropolitana.

Lidera ampliamente las votaciones.Colchado es cuestionado por sus operativos policiales.

Incluso, la Inspectoría General de la PNP le abrió un proceso disciplinario en mayo de 2024 por el allanamiento a la casa de la expresidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.

Le sigue Yenifer Noelia Paredes Navarro, candidata de Juntos por el Perú, que alcanzó 68,071 votos en Cajamarca y se ubicó en el segundo lugar de preferencias.

Paredes es cuñada del exmandatario Castillo y afrontó una orden de prisión preventiva en el 2022 tras ser incluida en las investigaciones fiscales del llamado Caso Anguía.

José Marvin Palma Mendoza, representante de Fuerza Popular en Lambayeque, obtuvo 27,078 votos y superó a otros candidatos del norte del país. Es el tercero más votado.

Palma fue imputado por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias en noviembre de 2019 junto al excongresista Javier Velásquez Quesquén y el excontralor Edgar Alarcón (ya fallecido).

Luego está César Augusto Holguín Loaiza, aspirante de Ahora Nación, quien logró 24,157 respaldos en el Cusco.

Cierra el ranking Jessica Sadith Pérez Quispe, de Juntos por el Perú, quien sumó 21,390 votos en Puno.