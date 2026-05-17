El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) convocó ayer a una “Caminata con el pueblo” en la Plaza Cívica de Ventanilla; sin embargo, no se presentó.

Pese a que el estrado ya estaba listo para la aparición del candidato, a las 10 a.m., hora prevista para el inicio del encuentro, apenas unas decenas de simpatizantes llegaron al lugar y terminaron recorriendo las calles sin la presencia de Sánchez.

No obstante, sí acudió a otra actividad que se realizó en el mercado Huamantanga, en Puente Piedra.

“Compartimos una mañana de diálogos juntos a nuestros comerciantes escuchando sus necesidades y recogiendo sus preocupaciones. Seguimos llevando los principios y la fuerza de Juntos por el Perú, porque este es el comienzo de un trabajo cercano al pueblo”, publicó en su cuenta oficial de Facebook. No obstante, nunca explicó su ausencia en Ventanilla.