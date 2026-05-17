, obtuvo una sentencia condenatoria de cadena perpetua contra Juan Carlos Solier Pellehuaman (56), como autor del delito de violación sexual

Grave delito

La investigación preparatoria, que estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Elisa Anida Ramírez Pachauri, demostró que los hechos ocurrieron de manera continuada entre marzo y septiembre del año 2020, en el distrito de San Clemente, Pisco. El ahora sentenciado, quien en ese entonces era padrastro de la víctima de 8 años, aprovechaba los momentos en que la madre se ausentaba del hogar para cometer el ilícito.

Tras vencer el temor, la menor logró confesar los hechos a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente en la Comisaría de San Clemente. Debido a que los acontecimientos ocurrieron durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el agresor se mantuvo en condición de no habido por varios años, hasta que las autoridades lograron su captura el 9 de agosto de 2025.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha, dictó el fallo condenatorio tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó la suma de S/. 10,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS