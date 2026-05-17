El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, obtuvo una sentencia condenatoria de cadena perpetua contra Juan Carlos Solier Pellehuaman (56), como autor del delito de violación sexual en agravio de una menor de 8 años de edad.

Grave delito

La investigación preparatoria, que estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Elisa Anida Ramírez Pachauri, demostró que los hechos ocurrieron de manera continuada entre marzo y septiembre del año 2020, en el distrito de San Clemente, Pisco. El ahora sentenciado, quien en ese entonces era padrastro de la víctima de 8 años, aprovechaba los momentos en que la madre se ausentaba del hogar para cometer el ilícito.

Tras vencer el temor, la menor logró confesar los hechos a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente en la Comisaría de San Clemente. Debido a que los acontecimientos ocurrieron durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el agresor se mantuvo en condición de no habido por varios años, hasta que las autoridades lograron su captura el 9 de agosto de 2025.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha, dictó el fallo condenatorio tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó la suma de S/. 10,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

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