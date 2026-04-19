Luego de permanecer por varios años fuera del alcance de la justicia, un hombre de 64 años fue finalmente capturado en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, al registrar requisitorias vigentes por el delito de violación sexual a menor.

Prófugo de la justicia

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional, en el marco de un operativo dirigido por el comisario de la jurisdicción, que permitió ubicar y detener a Jesús Manuel Cuadros Raymi, quien se encontraba en condición de requisitoriado.

De acuerdo con la información policial, el detenido era requerido por dos instancias judiciales. La primera orden de captura había sido emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco el 22 de junio de 2024, en el expediente N.º 763-2023. Posteriormente, el 9 de octubre del mismo año, el Juzgado Colegiado de Chincha dictó una segunda requisitoria en su contra, ambas vinculadas al mismo delito.

Durante el procedimiento, los agentes advirtieron que el intervenido no contaba con documentación de identidad actualizada, además de presentar cambios en su apariencia física, lo que habría sido parte de una estrategia para evitar ser reconocido y eludir su ubicación por parte de las autoridades policiales.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar del lugar, generando una persecución que culminó con su reducción por parte del personal interviniente. La rápida reacción de los efectivos permitió evitar su fuga.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO