Un sujeto ha sido condenado a pasar más de tres décadas en la cárcel. El depravado sexual violó a una menor hasta por 4 años, aprovechando la cercanía ya que era su vecino y cometió el delito en una vivienda en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Sentencia judicial

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Chincha, con sede en Ica, consiguió que el Poder Judicial ratifique la sentencia de 35 años de pena privativa de libertad efectiva contra Mario Edilberto Pérez Quispe, hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 15 años de edad.

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritúpac Centeno rebatió cada uno de los argumentos de la defensa técnica que pretendía la absolución y libertad del culpable, demostrando la contundencia de las pruebas que acreditaban los cargos imputados.

La fiscalía acreditó que los hechos ocurrieron en el distrito de la Tinguiña, de manera continuada desde que la víctima tenía 11 años de edad, aprovechando el sentenciado su cercanía como vecino de la familia.

Además de la pena de cárcel, que el sentenciado cumplirá en el establecimiento penitenciario, se fijó el pago de una reparación civil total de S/ 5000 a favor de la parte agraviada.

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