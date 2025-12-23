En junio del 2025, la Fiscalía logró la condena de cadena perpetua contra un sujeto que violó a una menor de 13 años, que era amiga de su hijo, y también se determinó que el depravado sexual pague una fuerte suma de dinero de reparación civil. Este mes se ha confirmado que el condenado pase el resto de su vida en la cárcel por el vejamen.

Depravado sexual

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Wilmer Dávila Gutiérrez (46), hallado responsable del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años.

La labor estratégica del fiscal adjunto superior Amadeo Mora Coñes permitió ratificar la máxima sanción penal en segunda instancia, tras resaltar los elementos de prueba sólidos que acreditaron la autoría del sentenciado en los hechos ocurridos el 1 de enero del 2024.

De acuerdo con la investigación fiscal, el ahora sentenciado, quien es padre de un amigo de la víctima, luego de que está tratará de contactase con su amigo, como fue respondido vía telefónica por el imputado bajo el pretexto de conversar sobre “temas personales”. Tras recogerla en un vehículo, la trasladó hasta su domicilio particular.

Aprovechando que la vivienda se encontraba deshabitada en ese momento, Dávila Gutiérrez ingresó a la menor por la fuerza a una de las habitaciones, donde consumó el acto ilícito.

La resolución judicial emitida por la instancia correspondiente no solo ratifica el internamiento de por vida del agresor, sino que también establece el pago de S/ 20,000.00 (veinte mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Cabe precisar que la sentencia inicial fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial - Zona Sur, la cual ha sido confirmada tras la sustentación de la fiscalía superior, reafirmando el compromiso del Ministerio Público en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

