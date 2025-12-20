La Fiscalía ha logrado que un padre de familia sea enviado a la cárcel. Es acusado de violar a su propia hija desde los 5 años, alquilando cuartos en distintas provincias donde cometía el vejamen. Fue capturado este mes en la provincia de Pisco.

Grave delito

El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, bajo la dirección de la fiscal provincial Gladys Matilde Torres Lobato, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Oscar Quispe Morales, investigado por el presunto delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su propia hija biológica.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía apenas cinco años, aprovechando que el imputado ejercía la custodia exclusiva. Durante cinco años, el sujeto se desplazó por diversas ciudades como Pisco, Lima, Ica y Chincha, utilizando cuartos alquilados para cometer los actos ilícitos.

Tras la denuncia y la recopilación de elementos de convicción, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar del investigado, la cual fue declarada fundada el pasado 8 de noviembre. Gracias a la labor coordinada con la Policía Nacional, se logró la captura del imputado el 9 de diciembre de 2025 en el distrito de San Clemente.

En la audiencia celebrada el 18 de diciembre, la fiscal Torres Lobato sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado con el delito. Ante la naturaleza del vínculo parental y la edad de la víctima al momento de los hechos, el despacho fiscal adelantó que postulará la pena de cadena perpetua.

