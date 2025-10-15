Otro padre violador a la cárcel. El sujeto pasará el resto de su vida tras las rejas tras ser hallado culpable de ultrajar sexualmente a su propia hija menor de edad, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, además deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles.

Grave delito

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, logró en primera instancia la sentencia de cadena perpetua contra Víctor Manuel Berrocal Huarcaya por los delitos de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos agravados, en agravio de su hija.

“La condena obtenida en primera instancia, es resultado de la incansable labor del Ministerio Público en su compromiso por proteger a los más vulnerables y garantizar que los responsables de estos atroces crímenes enfrenten todo el peso de la ley. El Fiscal Adjunto Andrés Alvarado Colina fue clave en la sustentación de las pruebas que llevaron a esta ejemplar decisión”, informó la Fiscalía.

Además de la sentencia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica, impuso las siguientes medidas legales, que buscan garantizar la protección integral de la víctima, tales como, pérdida Definitiva de la Patria Potestad del sentenciado sobre la menor agraviada, inhabilitación para establecer contacto o comunicarse con la víctima.

Así mismo, se ha fijado una reparación civil de S/. 20,000.00 soles que el sentenciado deberá pagar a favor de la menor agraviada, esta suma busca contribuir a la reparación del daño causado a la víctima.

