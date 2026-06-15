El partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 tendrá un significado especial para Lionel Messi. El encuentro coincidirá con el vigésimo aniversario de su primer gol en una Copa del Mundo, un momento que marcó el inicio de una trayectoria histórica con la selección albiceleste.

El 16 de junio de 2006, en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, un joven Messi de apenas 18 años hizo su debut mundialista bajo la dirección técnica de José Pekerman. Aquel día ingresó desde el banco de suplentes en reemplazo de Maximiliano Rodríguez durante la goleada 6-0 sobre Serbia y Montenegro.

El nacimiento de una historia mundialista

Messi utilizó el dorsal 19 en Alemania 2006, mientras la camiseta número 10 pertenecía a Juan Román Riquelme. El atacante ingresó al minuto 75 cuando Argentina ya dominaba ampliamente el encuentro.

En las tribunas se encontraba Diego Maradona, quien siguió atentamente los primeros minutos mundialistas del entonces jugador del Barcelona.

Apenas tres minutos después de entrar al campo, Messi participó en el cuarto gol argentino al desbordar por la banda izquierda y asistir a Hernán Crespo para el 4-0.

El gol que inició una era

El esperado estreno goleador llegó en el minuto 88. La jugada comenzó con un pase filtrado de Riquelme hacia Carlos Tévez, quien combinó rápidamente con Crespo antes de habilitar a Messi por el sector derecho del área.

El joven atacante controló con la zurda y, ante la presión del defensor Milan Dudic, definió con su pie derecho. El balón superó al arquero Dragoslav Jevric y se convirtió en el sexto tanto argentino de la noche.

Ese gol representó el segundo de Messi con la selección absoluta y el primero en una Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el rosarino expresó su emoción por el momento vivido.

“Siempre uno sueña con jugar todo el partido, hacer las cosas bien y hacer un gol, más en un Mundial”.

De promesa a leyenda del fútbol mundial

Aunque Argentina quedó eliminada en cuartos de final ante Alemania en la definición por penales, aquel torneo marcó el comienzo de una nueva etapa para la selección.

Con el paso de los años, Messi se convirtió en el eje futbolístico de la Albiceleste y construyó una carrera histórica que incluye títulos continentales, récords goleadores y la conquista de la Copa del Mundo.

Veinte años después de aquella noche en Gelsenkirchen, el capitán argentino llega al Mundial 2026 como campeón mundial y máximo referente de su generación.

Todo apunta a que será titular frente a Argelia en Kansas, donde buscará seguir ampliando un legado que comenzó a escribirse con aquel gol inolvidable de 2006.