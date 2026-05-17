La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, logró una sentencia condenatoria de 16 años, 3 meses y 22 días de pena privativa de libertad efectiva contra Aníbal Alejandro Yánez Gutiérrez (38), de nacionalidad venezolana, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, así como por el delito de falsedad genérica.

Arsenal de drogas

La fiscal adjunta provincial a cargo del caso, Evelyn Huamaní Bautista, sustentó durante el proceso los elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, quien fue intervenido transportando sustancias ilícitas ocultas en un vehículo con características adulteradas.

Los hechos se remontan al 25 de marzo de 2025, cuando efectivos policiales de Nasca detectaron una actitud sospechosa del acusado al ingresar con una camioneta Toyota a un lavadero de vehículos. Durante la intervención, el investigado se mostraba nervioso y realizaba constantes llamadas telefónicas.

Al realizar la inspección vehicular, la Policía halló un tanque metálico de gas instalado en el lugar de la llanta de repuesto. Aunque el medidor marcaba vacío, se percibían objetos en su interior. Tras abrir el compartimiento, se encontraron 53 paquetes tipo ladrillo.

Las pericias determinaron que 24 de los paquetes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 24.07 kilogramos, mientras que los otros 29 paquetes contenían mezclas de sales inorgánicas. Antes del registro, el acusado reconoció ante la Policía que trasladaba droga en el vehículo.

Asimismo, durante las diligencias se comprobó que la camioneta presentaba adulteraciones en el número de chasis, motor y sistema de identificación vehicular. Mediante peritajes especializados se determinó que el vehículo utilizaba placas y documentación pertenecientes a otra unidad registrada legalmente en la región Puno, cuyos propietarios confirmaron mantener el vehículo original en su poder.

Durante el juicio, el acusado se acogió a la conclusión anticipada, aceptando voluntariamente los cargos formulados por el Ministerio Público, lo que permitió la reducción de la pena conforme a ley.

Además de la condena efectiva, el Poder Judicial dispuso su expulsión definitiva del país una vez cumplida la condena, cuyo vencimiento fue fijado para el 18 de julio de 2041.

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