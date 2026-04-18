Una intervención policial ejecutada en la provincia de Ica permitió desarticular a un presunto clan familiar vinculado al tráfico ilícito de drogas, en el marco de un operativo de inteligencia desarrollado por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica.

Golpe policial

La acción, denominada “Impacto 2026”, se llevó a cabo tras un trabajo previo de seguimiento en el sector de Nuevo Horizonte, específicamente en la manzana Z, zona considerada de interés por actividades ilícitas relacionadas con la microcomercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo, los efectivos intervinieron a dos mujeres identificadas como Loida Castro Anyosa, conocida como “Lida”, y Julia Castro Anyosa, alias “Lemi”, quienes serían integrantes clave de un presunto clan familiar denominado “Los Castros”, dedicado a la distribución de droga en el sector La Nueva Esperanza.

De acuerdo con la información policial, ambas fueron sorprendidas en flagrancia, lo que permitió su inmediata detención. Durante el registro personal y de sus pertenencias, los agentes hallaron dos paquetes de tamaño mediano con forma ovoide, cuidadosamente embalados con cinta film, que contenían una sustancia pulverulenta que correspondería a Pasta Básica de Cocaína (PBC).

El peso exacto de la droga incautada será determinado mediante el pesaje oficial y los peritajes correspondientes. Asimismo, se decomisaron tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis para identificar posibles redes de contacto, rutas de distribución y proveedores vinculados a esta presunta organización.

Las detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes junto con la droga y los objetos incautados, como parte de la investigación por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

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