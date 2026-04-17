Una intervención policial realizada el 15 de abril de 2026 permitió la desarticulación de un presunto clan familiar dedicado al microtráfico de drogas en la provincia de Ica, conocido como “Los Ilegales del Sur Chico”. La acción estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde de la Región Policial Ica, a través del Grupo Terna, como parte de un despliegue de inteligencia táctica.

Golpe policial

El operativo, ejecutado bajo la modalidad de “Operativo Impacto”, se desarrolló alrededor de la 1:10 de la tarde en el sector de San Joaquín, punto previamente identificado tras un seguimiento realizado por personal encubierto.

Durante la intervención, fueron detenidos Dominga Alanya Atauqui de 58 años, conocida como “Dominga”, y Franklin Ronald Mora Vilca (58), alias “Franklin”, quienes serían presuntos integrantes activos de esta red familiar.

En el registro personal, efectuado conforme a lo establecido en el artículo 210 del Código Procesal Penal, los agentes hallaron sustancias ilícitas que, según los primeros indicios, estaban listas para su distribución.

Entre lo incautado figura una bolsa con una sustancia parduzca pulverulenta, presuntamente Pasta Básica de Cocaína (PBC), así como otra bolsa con polvo blanco cristalino que sería clorhidrato de cocaína.

Ambas sustancias fueron lacradas y remitidas a las unidades especializadas para el pesaje oficial y los peritajes correspondientes.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades y son investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

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