Desarticulan un laboratorio clandestino de droga en la zona E de Villa Socabaya, en el distrito de Socabaya, donde se detuvo a tres personas, según la Policía, un clan familiar dedicado al acopio, producción y comercialización de estupefacientes en Arequipa.

De acuerdo con el general de la PNP en Arequipa, Antonio La Madrid, en el inmueble se encontraron aproximadamente 50 kilos de droga, entre pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, sustancias que eran acopiadas y distribuidas en el lugar, lo que confirmaría el funcionamiento de un laboratorio clandestino.

Entre los detenidos figura Rómulo Huarache Viza, apodado como “La chola”, pareja de una mujer conocida como “Ana la chuseada”, quien sería una de las principales microcomercializadoras de droga en la ciudad. Según las autoridades, la mujer había sido intervenida anteriormente en varias ocasiones, aunque siempre se le hallaron cantidades mínimas de droga, por lo que salía librada sin ser procesada.

Aunque en un inicio de la intervención se creyó que la mujer había sido detenida, la Policia confirmó que la detenida es hermana de Rómulo, identificada como Florencia Huarache Viza y un hombre de nombre Teófilo Condori Huarache.

Durante el registro del inmueble, la Policía también incautó balanzas, insumos químicos como ácido sulfúrico y bolsas, elementos que evidencian actividades de acopio, almacenamiento y distribución de droga para su venta al consumidor final.

El jefe de la Divincri, coronel Torres, precisó que la intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar la vivienda, la cual funcionaba como centro de producción y distribución de pasta básica de cocaína destinada principalmente al mercado local.

Asimismo, se presume que la droga provienede la zona del VRAEM, en la región Ayacucho. Las investigaciones continúan para determinar la magnitud de la red y posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.