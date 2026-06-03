La evolución del audio portátil ya no solo pasa por ofrecer más volumen o mejor calidad sonora. Hoy, la autonomía, la resistencia y las funciones inteligentes se han convertido en factores clave para quienes utilizan tecnología en exteriores o durante largos periodos de tiempo.

Bajo esa premisa, JBL presentó el nuevo Xtreme 5, un parlante portátil que incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial, batería de larga duración y conectividad diseñada para experiencias de audio más versátiles.

Inteligencia artificial para optimizar el sonido

Una de las principales novedades del JBL Xtreme 5 es la incorporación de AI Sound Boost, una tecnología que analiza el audio en tiempo real para optimizar su reproducción.

Según la compañía, esta función permite mantener un sonido más potente y equilibrado incluso cuando el equipo opera a volúmenes elevados, reduciendo distorsiones y mejorando la experiencia de escucha en distintos entornos.

La apuesta responde a una tendencia creciente en la industria tecnológica: utilizar inteligencia artificial para ajustar automáticamente el rendimiento de los dispositivos según las condiciones de uso.

Batería para jornadas completas de reproducción

El JBL Xtreme 5 ofrece una autonomía de hasta 28 horas de reproducción continua, una característica orientada a usuarios que utilizan el equipo durante viajes, actividades al aire libre, reuniones o jornadas prolongadas sin acceso constante a energía eléctrica.

Además, incorpora una función powerbank mediante puerto USB-C, permitiendo utilizar la batería del parlante para cargar smartphones, audífonos inalámbricos u otros dispositivos compatibles.

Esta característica amplía su utilidad más allá del entretenimiento y lo convierte en una herramienta práctica para escenarios de movilidad.

Diseñado para exteriores y condiciones exigentes

En materia de durabilidad, el dispositivo cuenta con certificación IP68, estándar que garantiza resistencia al agua y al polvo.

La certificación está orientada a usuarios que utilizan equipos electrónicos en playas, campamentos, excursiones o espacios donde la exposición a factores ambientales puede afectar el funcionamiento de dispositivos convencionales.

Asimismo, JBL incorporó una correa para el hombro con ganchos flotantes, diseñada para facilitar el transporte y mejorar la estabilidad durante desplazamientos.

Auracast y ecosistema de audio conectado

Otra de las funciones destacadas es la compatibilidad con Auracast, tecnología que permite compartir y sincronizar audio entre múltiples dispositivos compatibles.

Esta característica facilita la creación de sistemas de sonido distribuidos para reuniones, eventos o espacios amplios sin necesidad de configuraciones complejas.

La integración de Auracast refleja una tendencia tecnológica orientada hacia experiencias colaborativas y ecosistemas de audio cada vez más conectados.

Personalización desde el celular

El JBL Xtreme 5 también puede configurarse mediante la aplicación JBL Portable App.

Desde la plataforma, los usuarios pueden personalizar ajustes de sonido, gestionar conexiones y adaptar la experiencia de audio según sus preferencias o el entorno donde utilizan el dispositivo.

Este enfoque busca ofrecer mayor control sobre el rendimiento del equipo sin necesidad de realizar configuraciones manuales complejas.

Tecnología pensada para movilidad y entretenimiento

Con este lanzamiento, JBL refuerza su estrategia en el segmento de audio portátil, donde la demanda ya no se centra únicamente en la potencia sonora, sino también en factores como autonomía, conectividad inteligente y resistencia.

El Xtreme 5 apunta a usuarios que buscan un dispositivo capaz de acompañarlos durante distintas actividades, integrando funciones tecnológicas que amplían sus posibilidades de uso más allá de la reproducción musical tradicional.