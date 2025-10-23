Según la consulta a la página “El Padrón lo hacemos todos“, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha cerrado el padrón electoral en la región Junín, con miras a las Elecciones Generales del 2026, con 1,065,285 electores.

Las provincias de Huancayo (467,035) y Satipo (154,936) son las que concentran la mayor cantidad de votantes, seguidas de Chanchamayo (130,091), Jauja (72,762), Chupaca (54,764), Concepción (52.764), Tarma (40,463) y Junín (10,575).

Yauli La Oroya concentra 30,115 electores. De estos, el distrito capital es el que tiene mayor población que acudirá a las urnas, con 11,742 electores, seguido del distrito de Santa Rosa de Sacco con 6134 electores y el distrito minero de Yauli con 2439.

Mientras, en los distritos con menor población electoral está el distrito de Carhuacayán con 752 y Suitucancha con 794 electores.