Con pancartas en mano y gritando consignas de protesta, decenas de vecinos de los sectores Las Lomas, Fortaleza y Las Retamas, en el distrito de Chilca, realizaron esta mañana un plantón frente a las oficinas de Sedam Huancayo, denunciando serias irregularidades en el servicio de agua potable.
Pedro Puquias, presidente de la Asociación de las Lomas, señaló “Estamos cansados de que nos corten el agua constantemente y encima nos cobren como si tuviéramos el servicio completo. Pagamos más y recibimos menos”, expresó con indignación.
Según señalaron los manifestantes, Sedam Huancayo habría autorizado nuevas conexiones hacia zonas alejadas sin consultar a los vecinos, reduciendo drásticamente la presión del agua. “Nosotros mismos conseguimos el terreno para que Sedam construya un reservorio y mejore el servicio. Pero ahora lo están utilizando para abastecer a otras viviendas, dejándonos casi sin agua”, añadió Puquias.
Otro de los reclamos se centró en el incremento de los recibos. “No tenemos agua, pero sí nos siguen cobrando. En algunos casos el monto ha subido sin justificación alguna”, denunció una vecina.
Jimy Rojas, abogado de los vecinos, indicó que ya se ha presentado una queja formal. “Estamos solicitando una inspección para verificar la existencia de conexiones clandestinas y se restituya el servicio normal”, dijo.