La Mg. Silvia Victoria Astete Morales asumió oficialmente el cargo de directora regional de Educación de Junín (DREJ), comprometiéndose a fortalecer la institucionalidad del sector. “Esta es una gestión abierta al diálogo, a la participación de todos; las puertas de la dirección están abiertas para los padres, maestros y autoridades”, expresó.

La nueva titular del sector educativo señaló que iniciará un proceso de diagnóstico interno que permita evaluar la situación administrativa, pedagógica e institucional de la DREJ. “Cuando llegamos a un lugar, tenemos que sentarnos bien, conversar, dialogar, ver cómo estamos, hacer un diagnóstico y luego vienen los cambios progresivos”, afirmó.

Astete adelantó que visitará las zonas más afectadas por las lluvias y las condiciones climáticas adversas. “Vamos a salir a hacer las visitas correspondientes. Si hay zonas que están en emergencia, tendremos que comunicar urgentemente a las municipalidades, al Gobierno Regional o al nacional, según corresponda”, indicó.

En cuanto al caso de la profesora desaparecida, Luz Lindo , la directora aseguró que coordinará con las autoridades competentes para apoyar en su pronta ubicación. “Tendremos que mandar nuestros mejores oficios y dialogar con las autoridades. No nos podemos quedar con los brazos cruzados”, manifestó.