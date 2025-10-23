Momentos de tensión se vivieron la mañana de este jueves en el puesto de salud del distrito de Andamarca, provincia de Concepción, cuando un hombre de aproximadamente 40 años irrumpió violentamente en el establecimiento y tomó como rehén a una obstetra, amenazándola con un pedazo de vidrio.

Según la Red de Salud Valle del Mantaro, el incidente ocurrió cuando el hombre ingresó alterado al establecimiento y, tras romper una puerta de vidrio, retuvo a una de las trabajadoras de obstetricia. Gracias a la intervención oportuna del personal y de las autoridades policiales, el agresor fue neutralizado y trasladado a la comisaría de Santo Domingo de Acobamba, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.

En un comunicado oficial, la entidad rechazó “enfáticamente todo acto de violencia hacia el personal de salud” y exhortó a la población a mantener el respeto hacia quienes cumplen una labor esencial en beneficio de la comunidad.

El hecho se registró en medio de un clima de tensión en la zona, debido a la desaparición de la docente Luz Lindo Samaniego, ocurrida hace doce días en el distrito vecino de Santo Domingo de Acobamba.