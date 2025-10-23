En el marco de las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, efectivos del Batallón “Alto Comaina” N.° 79 del Ejército Peruano, perteneciente a la Trigésima Primera Brigada de Infantería, ubicaron y destruyeron un laboratorio rústico clandestino destinado a la elaboración de Pasta Básica de Cocaína (PBC) en el sector Tambo del Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo.

Durante la intervención se hallaron aproximadamente 900 arrobas (11.25 toneladas) de hoja de coca en proceso de maceración, además de 100 galones de gasolina, 160 galones de acetona, seis sacos de cemento y diversos implementos como tachos, tinas y recipientes.

Todo lo incautado fue incinerado en el lugar, con la autorización del fiscal de turno. El Comando Especial VRAEM reafirmó su compromiso de continuar las acciones conjuntas con otras instituciones del Estado en la lucha frontal contra el narcotráfico en la región.