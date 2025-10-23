Luego de casi una semana fueron hallados los presuntos asesinos de Gimena Precialinda Curo Ramos(18) y su hija de 1 año y 7 meses. Todo porque un sujeto intentó hacer regresar la moto que fue reconocida como en la que se llevaron a la joven madre. Fueron los pobladores de Salcahuasi, que ayudaban con la búsqueda de los sicarios quienes reconocieron la unidad menor.

El homicidio

Fue el 16 de octubre pasado, que Gimena y su pequeña hija, fueron halladas sin vida dentro de un costal en el sector de Bellavista, en Surcubamba, Tayacaja Huancavelica. La joven salió de su casa el día anterior, a bordo de una moto lineal color negro, cuyo conductor -quien tenía un tatuaje en el cuello- aseguró que la llevaba para recoger una encomienda que envió el padre de la bebé desde los Estados Unidos porque justo ese día la jovencita cumplía los 18 años.

Desde entonces, no se volvió a saber de la joven madre y la pequeña hasta el día siguiente cuando las hallaron estranguladas y dentro de un costal negro.

Sin embargo, los pobladores de Salcahuasi no se iban a quedar con los brazos cruzados. La tarde del martes 21 de octubre retuvieron a un sujeto identificado como Ever Bartolome Prado Cárdenas (18), que conducía una moto negra de placa 9686-1W, la misma que fue reconocida como aquella en la que se llevaron a madre e hija. Tras interrogarlo, el sujeto terminó confesando que sabía sobre el crimen y los responsables y por ello fue entregado a la policía.

Frente a ellos, Ever Prado confesó que el día de los hechos llevó su moto a sus primos. “Me pagaron 400 soles para trasladar la moto”, dijo Ever Prado.

La Policía de Tayacaja, acudió hacia el socavón de la mina Boca de Lobo, ubicado en el distrito de Salcabamba, donde se halló a los presuntos sicarios que fueron identificados como los hermanos Raydo Richard Córdova Prado (27) y César Córdova Prado (32), quienes serían parte de la banda “Los malditos de Bellavista”.

En su poder se halló armas de fuego y dinamita, por lo que fueron detenidos. Sin embargo, familiares de la víctima reconocieron a Raydo como el hombre que se la llevó, debido al tatuaje que este tenía en el cuello.

Investigación

Sin embargo, se supo que la Fiscalía Provincial Mixta de Surcubamba solicitaría al Poder Judicial la detención preliminar por 7 días en contra de Raydo Richar Córdova Prado (27) y César Córdova Prado (32), por el presunto delito de sicariato. Ambos serían parte de la banda “Los malditos de Bellavista” y de comprobarse su participación ene el crimen podrían ser sentenciados a cadena perpetua.

El Ministerio Público, también ampliaría la investigación al autor intelectual de estos asesinatos y otros implicados, que serán derivados al Poder Judicial en Huancayo.