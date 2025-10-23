A la mujer que caminaba tranquilamente en la calle, se le acercaron policías preguntándole si no le faltaba nada, ya que segundos antes se percataron que un sujeto metió su mano en el mandil de la ciudadana. Ella revisó sus prendas y se dio cuenta que le faltaba su billetera con el DNI, dinero y tarjeta.

Los policías del Grupo Terna, al confirmar el robo, detuvieron a Alex Luna Flores (34) alias “Cabezón”, quien se excusaba diciendo que solo recogió la billetera que se había caído.

La mujer que ya anteriormente fue víctima de la delincuencia, pues en solo horas le vaciaron todos sus ahorros tras llevarse su tarjeta, no pudo contener su indignación y arremetió contra el presunto delincuente.

“¿Cómo puedes hacer eso? ¡A campesinos le robas!“, decía mientras le propinaba golpes.

Según los agentes de la Policía, el sujeto hace poco salió del penal de Huamancaca Chico, sin embargo nuevamente fue detenido acusado de robar a la transeúnte, bajo la modalidad de ‘lanza’.

El hecho ocurrió en la esquina de la avenida Giráldez y el jirón Huancas, en Huancayo. Los agentes terminaron arrestando al sujeto y la mujer recuperó sus objetos de valor. Ambas partes fueron trasladas a la comisaría.

“Yo les agradezco, porque no sabemos en qué momento nos cruzamos con un delincuente. A veces venimos del campo con tanto esfuerzo y no puede ser que nos hagan así”, les dijo entre lágrimas a los agentes del Grupo Terna que la ayudaron a recuperar todos sus bienes.