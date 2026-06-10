Óscar Acuña continuará siendo investigado en el caso Frigoinca luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido presentado por su defensa para apartarlo del proceso penal que afronta por el presunto delito de tráfico de influencias.

La decisión fue adoptada por la jueza Leky Chagua, quien declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por el investigado. Con este recurso, Acuña pretendía que se archivara la imputación formulada por el Ministerio Público y quedar excluido de la investigación preparatoria.

La defensa del hermano del líder de APP argumentó que los hechos incluidos en la disposición de formalización de la investigación, emitida el 25 de noviembre de 2025, no configuran el delito atribuido. Asimismo, sostuvo que el proceso responde a una persecución política contra la familia Acuña Peralta.

Sin embargo, en una resolución emitida el 8 de junio, la magistrada concluyó que la Fiscalía sí estableció una adecuación de los hechos al delito de tráfico de influencias previsto en el Código Penal.