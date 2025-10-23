Decenas de costales con prendas deportivas, que eran vendidas con logo de reconocidas marcas internacionales, se incautó la mañana de ayer en un operativo inopinado que realizó la Policía Fiscal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, también intervinieron fiscalizadores de la comuna huanca, quienes revisaron la licencias de funcionamiento de nueve establecimientos comerciales.

Cerca de las 11:00 de la mañana de ayer, agentes de la Policía Fiscal, en conjunto con fiscalizadores de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) intervinieron nueve establecimientos comerciales, ubicados en la intersección de los jirones Áncash y Huánuco, dedicados a la venta de comercialización de indumentaria deportiva.

Se halló cientos de productos que fueron catalogados como ‘bamba’, al llevar logos de reconocidas marcas como Nike, Adidas, Puma, entre otros, sin contar con autorización.

“La Policía está incautando los productos porque no cuentan con autorización y se estaría cometiendo el delito contra la propiedad industrial. En nuestro caso, estamos revisando las licencias de funcionamiento y detectamos que cuatro locales no cuentan con ellos”, informó el jefe de Fiscalización de la MPH, José Alfaro.

Durante el operativo también se incautó una máquina industrial y se detuvo a cinco personas, esto generó la indignación de los comerciantes de la zona, quienes catalogaron la acción como un abuso de autoridad.

“En Huancayo no se fabrica ninguna de estas prendas, todo se compra de Gamarra en la ciudad de Lima. Muchas veces por la necesidad también adquirimos para su venta, pero no es justo que se lleven una máquina, si eso se utiliza para el diseño de los polos”, informaron.

Al finalizar la diligencia se desató un conato de bronca entre policías y comerciantes, los primeros optaron por dar por concluido el operativo, mientras que los segundos aseguraron que se organizarían para exigir justicia.