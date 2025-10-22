Un falso curandero identificado como Edwin Rubén Capcha Chanca (36) fue condenado a 25 años de prisión efectiva por abusar de una joven trabajadora de 30 años durante una sesión de “limpia con cuy” en su vivienda, ubicada en el centro de Huancayo.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres de Huancayo, a cargo de la fiscal María Adriana Gutiérrez Fernández, tras demostrarse que el sujeto aprovechó que la víctima se encontraba inconsciente para cometer el delito.

Según la investigación, la joven y su madre participaron en el ritual donde se consumió coca y caña, lo que provocó que ambas quedaran dormidas. En ese momento, el acusado atacó a la víctima, quien, pese a su estado, logró comunicarse con su pareja a través de una videollamada y pedir ayuda.

El agresor fue intervenido de inmediato por la Policía y permanecía con prisión preventiva desde febrero de 2025. Además de la pena, deberá pagar S/ 20 mil de reparación civil a favor de la víctima.