La Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo no cuenta con autobombas para atender inundaciones, lo que limita su capacidad de respuesta en la temporada de lluvias. “Sin el equipo adecuado, solo podemos orientar a la comunidad para que tome precauciones”, explicó la capitana Silvia Córdoba. Por ello, exhortó a la población a prevenir desbordes colocando sacos de arena, especialmente en zonas críticas como Chilca y El Tambo, donde las inundaciones son recurrentes

Necesidad

Otro inconveniente para los bomberos, es que el equipo de protección personal que utilizan para combatir incendios estructurales y forestales está mayormente deteriorado y obsoleto. “Los cascos, guantes, entre otros ya cumplieron su vida útil y deben renovarse constantemente para salvaguardar la vida de nuestros bomberos”, añadió.

En lo que va del año, la compañía ha atendido 45 incendios y 481 emergencias, incluyendo rescates, fugas de gas, accidentes y auxilios médicos.

Frente a este panorama, la Municipalidad de Huancayo lanzó la campaña “Bomberotón 2025”, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en la Plaza Huamanmarca, con el objetivo de recaudar S/ 100 mil para la compra de equipos. “Es vital dotar a nuestros bomberos con vestimenta y accesorios nuevos, ya que la actual tiene más de 10 años, poniendo en riesgo su seguridad”, afirmó el gerente Joshelim Meza.

Finalmente, la presidenta del Patronato “Ángeles de Fuego”, Nurian Oré, informó que ya se habilitó una cuenta en la Caja Huancayo y también cuentan con latas para recaudar fondos.