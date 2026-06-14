El presidente de la República, José María Balcázar, anunció la postergación de su viaje a Roma, previamente autorizado por el Congreso, con el fin de permanecer en Lima y coordinar acciones orientadas a garantizar la paz social, el orden público y la estabilidad del país tras la segunda vuelta electoral.

El mandatario informó que partirá recién el miércoles para cumplir con su audiencia programada con el papa León XIV el próximo 18 de junio y retornar de inmediato al Perú. Explicó que la reprogramación responde a su responsabilidad de supervisar la situación nacional y prevenir cualquier incidente relacionado con el proceso electoral.

Balcázar señaló que durante los próximos días sostendrá reuniones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evaluar el escenario político y social. Asimismo, indicó que se impartirán instrucciones para garantizar el respeto a las manifestaciones ciudadanas, evitando provocaciones y el uso innecesario de la fuerza.

“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó.

Respecto a los comicios, el jefe de Estado sostuvo que, según la información disponible, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayor parte del país. Añadió que las observaciones e impugnaciones de algunas actas deberán resolverse mediante los procedimientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Por lo que se escucha hasta el momento, se habría producido con toda normalidad al interior del país. Lo que se cuestiona son algunos casos concretos de actas impugnadas; eso se verá a través del procedimiento establecido en el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.