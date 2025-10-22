Una madre de familia luchó por su vida contra su ex pareja; sin embargo, terminó con una herida punzo cortante en el abdomen y los dedos cortados con un cuchillo. La víctima fue auxiliada por su hijo que la trasladó hacia el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

Ataque. Ocurrió la en horas de la noche del último domingo, en la vivienda de la víctima ubicada en la esquina de la avenida Yalas Tucanca y Huancamalay, en el sector de Cullpa Alta, en el distrito de El Tambo.

La víctima de iniciales T.C.M.H.(51), señaló que por problemas amorosos, fue atacada por su expareja de nombre Pablo R.A.(51), quien agarró un cuchillo de cocina para intentar acabar con su vida.

Aunque ella intentó defenderse, no pudo evitar que le ocasionara una herida en el abdomen y al momento de forcejear también terminó con cortes en los dedos de la mano derecha.

Tras la agresión en sujeto se dio a la fuga. La mujer fue auxiliada por su hijo Oscar R.M. (32), quien la trasladó al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo donde le diagnosticaron traumatismo abdominal abierto y heridas cortantes en los dedos.

El presunto agresor terminó dándose a la fuga y es buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de feminicidio.

Agentes de Seincri de la comisaría de El Tambo, realizan las diligencias de ley.