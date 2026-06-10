El Poder Ejecutivo presentó al Congreso una solicitud para autorizar la salida del país del presidente José María Balcázar entre el 15 y el 19 de junio.

El viaje oficial contempla actividades en el Estado de la Ciudad del Vaticano y en Francia como parte de la agenda internacional del jefe de Estado.

De acuerdo con el documento remitido al Parlamento, Balcázar sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el 18 de junio. Tras este encuentro, también tiene previsto reunirse con el secretario de Estado del Vaticano siguiendo el protocolo de la Santa Sede.

La propuesta señala además que el mandatario mantendrá reuniones con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y con el director general de la FAO, Qu Dongyu. Los encuentros estarán enfocados en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y en los programas de cooperación relacionados con la lucha contra el hambre y la malnutrición.

El Ejecutivo sostiene que estas actividades son relevantes para fortalecer las relaciones con la Santa Sede, la OCDE y la FAO.