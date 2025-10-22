En una mina del distrito de Salcabamba en Tayacaja, Huancavelica, cayeron tres sujetos implicados en la muerte de Gimena Precialinda Curo Ramos (18) y su hija de año y medio de nacida. Entre los detenidos están Richard Raydo Córdova Prado (27), César Córdova Prado (20) y un menor de edad que sería primo de ambos.

Fue este último quien, por s/400, habría facilitado la moto para que se cometa el crimen y los hermanos huyeran tras cometerlo. Sin embargo, asegura que no supo para qué necesitaban la unidad menor sino hasta después, cuando los adultos le contaron lo ocurrido.

“Él no ha matado sino que ha prestado su moto, el otro ha matado”, señaló ante la policía asegurando que solo uno habría llevado a cabo la muerte de madre e hija, por encargo.

El caso

Como se recuerda, el día de su cumpleaños número 18, cuando alcanzaba la mayoría de edad, Gimena y su hija desaparecieron, luego que un desconocido llegó en una moto diciéndole que tenía una encomienda para ella departe del padre de su hija, Ricardo Felipe Meneses Lázaro, que vive en Estados Unidos.

Un día después, a solo 10 minutos de su vivienda, su cuerpo y el de la niña fueron hallados con signos de estrangulamiento y metidas en un costal negro.

Tanto Richard Raydo y César Córdova Prado, junto al menor de edad, permanecen detenidos en la comisaría de Pampas.

