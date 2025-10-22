Rildo Villanueva Astete, un deportista conocido en la ciudad de Tarma y su esposa Susana Torres Luna viven el peor momento de sus vidas por la muerte de su hijo Roberto Enrique Villanueva Torres, quien iba a cumplir 25 años, lejos de su tierra natal. El joven tarmeño perdió la vida al ser atropellado en Italia.

A la muerte de Roberto se suma otro problema: la repatriación de sus restos, cuyo costo no es del todo accesible para la familia, por ello que están tocando varias puertas para recaudar fondos con esa finalidad.

Se trata de un joven deportista que estudió en el Colegio Nacional Industrial n.° 32 y que jugó en la Copa Perú en La Unión Leticia por Universitario y en Tarma por el CNI junto a su tío Roly Villanueva Astete, ex-ADT en el fútbol macho.

“Mi hijo se fue a Italia buscando un futuro mejor para su familia, él trabajaba en Pesaro – Italia, estaba allá ya dos años y ocho meses, era un joven deportista”, dijo Rildo Villanueva.

Lamentan deceso

Cabe precisar que el Consulado General del Perú en Roma lamentó también el fallecimiento del joven compatriota Roberto Enrique Villanueva Torres.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, es lo que se puede leer en un comunicado oficial.

Los padres piden apoyo a las entidades benéficas para traer los restos de su hijo. Sin embargo, la comunidad peruana en Pesaro, se ha movilizado para apoyar a la familia con los gastos de repatriación de los restos del connacional a Perú, que no será suficiente para dicho traslado y por eso están organizando una serie de actividades en Tarma e Italia.