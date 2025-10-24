Por disposición municipal y ante reiteradas observaciones de las áreas de Bromatología y Defensa Civil, los vendedores de animales vivos fueron desalojados del mercado Modelo de Huancayo.

Según explicó Fermín La Torre, presidente de la asociación del mercado, los comerciantes habían recibido un espacio temporal durante la pandemia para que puedan culminar la venta de sus animales; sin embargo, permanecieron allí por más de cuatro años, ocupando cada vez más área.

El dirigente precisó que la presencia de estos puestos generaba quejas por los malos olores, la proliferación de moscas y la presencia de roedores debido a los desechos animales, además de representar un riesgo sanitario por la cercanía a puestos de carne, verduras y un jardín.

La municipalidad, a través del área de Fiscalización y Defensa Civil, dio un ultimátum de media hora para liberar el espacio, considerado también como zona de evacuación ante desastres. Aunque algunos comerciantes pidieron permanecer hasta diciembre, la medida se ejecutó de forma inmediata por razones de salud pública y seguridad.