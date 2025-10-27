Un hombre de unos 73 años fue detenido por agentes de la Comisaría PNP Satipo, acusado del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de obstrucción a la justicia, en agravio del Estado peruano.

La policía realizó un operativo que duró entre las 03:00 y 06:45 horas del último sábado, en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Jr. Las Dalias, Av. Antonio Raimondi, el óvalo Rondero y el malecón del río Satipo, sector La Florida.

Según fuentes policiales, Jenni Jeremías Mercado Avellaneda fue detenido y los efectivos incautaron la suma de ocho mil soles que llevaba en su poder.

De acuerdo a las primeras diligencias, este montó habría sido destinado como presunto pago para evitar que el gerente de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Satipo, Alexander Alzamora Melgar, declare ante la Fiscalía Anticorrupción de La Merced-Chanchamayo sobre la investigación fiscal que se le sigue a la polémica concesión de la ruta de transporte entre Satipo y Villa Junín.

Tanto el detenido y el dinero incautado fueron puestos a disposición de la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

Además, del hecho se puso en conocimiento del fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ida Romero Anchiraico.