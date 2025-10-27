Un camión cisterna cargado con combustible se despistó y volcó la tarde de este domingo 26 de octubre en la ruta La Oroya – Cerro de Pasco, a la altura del ex grifo La Victoria, en el sector de Colquijirca.

El vehículo quedó recostado a un costado de la vía, derramando parte del combustible que transportaba, lo que generó gran alarma entre los conductores y vecinos de la zona debido al riesgo de explosión.

Pese al peligro, algunos pobladores se acercaron con galoneras para recoger el combustible derramado, exponiéndose a una posible tragedia.

No se han reportado víctimas, aunque los daños materiales son considerables. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la distancia y evitar manipular sustancias inflamables ante este tipo de emergencias.