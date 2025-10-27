Una presunta banda delincuencial que estaría conformada por tres varones y una mujer, fueron detenidos cuando escapaban de la región Huancavelica a Huancayo, tras el robo de de 3500 soles en efectivo que retiraron de una tarjeta que le cambiaron a un docente.

El presunto ‘cambiazo’ de tarjeta de débito, fue en contra del docente Marcelo C.H.(49), quien se encontraba en el distrito de Lircay, en la provincia de Angaraes, en Huancavelica, quien al no poder retirar dinero de su tarjeta, pidió apoyo de una de las personas que se encontraban cerca.

Este sujeto le dijo para que se dirigieran hacia un cajero automático del Banco de la Nación, logrando que la víctima le diera el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la clave de su tarjeta. Tras ello, el extraño se fue con rumbo desconocido, sin embargo el maestro al intentar retirar dinero terminó trabando la tarjeta porque no coincidía con la clave.

Al percatarse que le habían cambiado de tarjeta, acudió a la comisaría quienes lanzaron una alerta. Algunas horas después, en un operativo que realizó la Policías de Carreteras de Izcuchaca, lograron dar con el extraño, que habría operado en complicidad con otras personas para retirar el dinero.

Los agentes detuvieron en Acostambo, Tayacaja, a Carlos Yener V.R.(36), Carlos Enrique Ñ.G.(45), Jeferson Herbie N.R.(42) y Olga Susan L.S.(59), cuando aparentemente se dirigían a la ciudad de Huancayo. Detenidos por el delito de hurto.