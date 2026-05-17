El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud (Minsa), declaró en emergencia sanitaria por 90 días calendario a Lima Metropolitana, Callao y 13 regiones del país debido al brote de sarampión con transmisión local.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 008-2026-SA, publicado el 16 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

Las regiones incluidas en la declaratoria son:

Puno

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Moquegua

Amazonas

Loreto

Tacna

Tumbes

Ucayali

Madre de Dios

Apurímac

Provincia Constitucional del Callao

Minsa advierte alto riesgo de propagación

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), existe un alto riesgo de diseminación del sarampión debido al incremento de personas susceptibles y las bajas coberturas de vacunación.

El informe técnico también advierte que en varios países de América persisten brotes activos de la enfermedad.

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública indicó que, pese a las acciones implementadas, continúan existiendo condiciones que dificultan el control del brote.

Vacunación no logró cerrar brechas históricas

El documento señala que las campañas de vacunación permitieron mejorar la productividad vacunal y ampliar el acceso a vacunación extramural, especialmente en Puno.

Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocieron que las intervenciones no fueron suficientes para recuperar la totalidad de personas vulnerables ni cerrar las brechas históricas de inmunización.

Minsa y regiones deberán ejecutar acciones inmediatas

El decreto dispone que el Minsa, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud y las direcciones regionales de salud ejecuten acciones inmediatas contempladas en el Plan de Acción.

Estas medidas buscan garantizar la atención sanitaria y reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

Asimismo, las contrataciones de bienes y servicios durante la emergencia deberán destinarse exclusivamente a las acciones de control y respuesta sanitaria.

Emergencia será financiada con presupuesto institucional

La norma establece que las acciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, conforme a las leyes anuales de presupuesto.

Una vez concluida la emergencia sanitaria, las instituciones deberán presentar informes sobre las actividades realizadas, recursos ejecutados y resultados obtenidos.

El decreto lleva la firma del presidente José María Balcázar y del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.